Gaziantep FK ayrılığı duyurdu!

08 Aralık 2022 Perşembe, 11:45

Spor Toto Süper Lig'e 2022 FIFA Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK'de ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Legia Varşova'dan transfer edilen Tomas Pekhart'la yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Tomas Pekhart ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Tomas Pekhart'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere Gaziantep FK formasıyla 13 maçta süre alan Tomas Pekhart, 2 gol ve 1 asist kaydetti.



