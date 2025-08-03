Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'ın stoper transferinde flaş yeni aday!

Galatasaray'ın stoper transferinde flaş yeni aday!

3.08.2025 12:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'ın stoper transferinde flaş yeni aday!

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, rotasını PSG'nin Brezilyalı stoperi Beraldo'ya çevirdiği iddia edildi.

Victor Osimhen'e kavuşan Galatasaray, artık diğer bölgeler için vites yükseltmeye başladı. Galatasaray'da şimdi gözler kaleci ve savunma transferine çevrilmiş durumda.

Sabah'ta yer alan habere göre; savunmada çok sayıda isimle görüşen sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Singo'da istediği indirimi alamayınca yine Fransa'dan başka bir yıldıza yöneldi.

Bu isim teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği PSG'nin 21 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Lucas Beraldo'dan başkası değil. Sarı-kırmızılılar harekete geçme kararı aldı.

20 MİLYONA ALINDI

Geçen yıl ocak ayında Sao Paulo'dan 20 milyon Euro karşılığında Fransız ekibine dahil olan Beraldo, kendisine sık sık forma şansı buldu.

Geçen sezon toplamda 38 resmi karşılaşmada PSG formasını terleten Brezilyalı oyuncu, 1 gol sevinci yaşadı. Geniş kadroda kendisine şans bulan ve Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Lucas Beraldo için ilerleyen günlerde PSG ile temasa geçecek olan sarı- kırmızılılar oyuncunun bonservis ve kiralama durumunu sorarak bilgi alacak. 

İlgili Konular: #galatasaray #psg #Lucas Beraldo

İlgili Haberler

Galatasaray, Süper Lig öncesi son provasını yaptı! RAMS Park'ta kazanan yok!
Galatasaray, Süper Lig öncesi son provasını yaptı! RAMS Park'ta kazanan yok! Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Lazio ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 2-2 berabere bitti.
Lazio maçı kadrosunda yer almamıştı: Galatasaray'da sürpriz ayrılık kapıda!
Lazio maçı kadrosunda yer almamıştı: Galatasaray'da sürpriz ayrılık kapıda! Hazırlık maçında Lazio ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere. Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu, La Liga ekibine transfer olacağı iddia edildi.
Guendouzi'den Galatasaray taraftarı için sürpriz açıklama!
Guendouzi'den Galatasaray taraftarı için sürpriz açıklama! Lazio'nun orta sahası Matteo Guendouzi, Galatasaray'a karşı çok zor bir atmosferde maça çıktıklarını belirtti.