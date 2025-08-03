Lazio maçı kadrosunda yer almamıştı: Galatasaray'da sürpriz ayrılık kapıda!

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona ererken, sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere olduğu iddia edildi.

BERKAN KUTLU, ESPANYOL'A TRANSFER OLUYOR

AS'ta yer alan habere göre; Berkan Kutlu, Espanyol'a transfer oluyor. La Liga ekibi, milli futbolcu için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Teklifte bir sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı da bulunuyor.

LAZIO MAÇININ KADROSUNDA YER ALMADI

Yine haberde Berkan Kutlu'nun Espanyol'da forma giymek istediği ve transfer görüşmeleri nedeniyle Lazio maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

GALATASARAY 4 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Galatasaray, 27 yaşındaki Berkan Kutlu'yu 2021-22 sezonu başında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Deneyimli futbolcu, Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına girdi.