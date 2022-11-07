Gaziantep FK, Erol Bulut ile yola devam kararı aldı!
Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile ilgili açıklama yayımladı. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada "Kendisi görevinin başındadır" denildi.
Gaziantep FK'den yapılan açıklamada Erol Bulut ile yola devam edileceği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Öncelikle teknik direktörümüz Sayın Erol Bulut’un kulübümüz ile sözleşmesi devam etmektedir ve kendisi görevinin başındadır.
Futbolda, istikrarın her zaman başarıyı getirecek en önemli unsur olduğuna inanarak hareket eden yönetim kurulumuzun, futbolcularımıza ve teknik heyetimize olan güveni tamdır.
Bundan sonraki süreçte de arzulanan noktalara ulaşmak adına, en önemli gücümüz olan taraftarlarımızın desteğine daha da fazla ihtiyacımız vardır.
Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu olarak, sezon sonunda belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE— Gaziantep FK (@GaziantepFK) November 7, 2022
https://t.co/sx4rUQ9ofw pic.twitter.com/gw5agnOixp
NE OLMUŞTU?
Gaziantep FK'nin Kayserispor'a 2-1 yenildiği maç sonrası Erol Bulut'a istifa edip etmeyeceği yönünde bir soru gelmiş, Bulut da maç kötü gidince veya mağlup olunca taraftarların tepki gösterdiğini belirterek, istifa konusu ile ilgili yönetim ile görüşülmesi gerektiğini, kendisinin işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığı yanıtını vermişti.
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