Trabzonspor'da Abdullah Avcı umut tazeledi: 'Hala yarışın içindeyiz'
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcu Trezeguet, Ferençvaroş karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor'un müthiş taraftarına çok ihtiyacımız var. Bize destek olmalarını istiyoruz. Hala yarışın içerisindeyiz. Türkiye'de, Avrupa'da Türkiye Kupası'nda varız" dedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Trezeguet basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı, "Dengeli bir grup olarak duruyordu, Monaco bir tık önde favori gözüküyordu. Ferençvaroş'un Monaco'dan aldığı 4 puan ve gruptan çıkmayı garantilemesi... Onları tebrik ederim. Avrupa'da devam etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
ABDULLAH AVCI'DAN TARAFTARA ÇAĞRI
"Maçı kazanmak ve ülke puanını önemli bir katkı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanan bordo-mavili teknik direktör, "Maçı kazanıp hem kulüp hem de ülke puanına katkıda bulunmak istiyoruz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Bunun için taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onlar, bizim için 12. oyuncu" dedi.
Başarılı çalıştırıcı, açıklamalarına, "Ferençvaroş'un geniş bir kadrosu var ve kadrosundaki çoğu oyuncu birbirine çok yakın profiller. Rotasyon yapmaları dezavantaj olmaz. Avrupa'da rekabetçi ortamda kendilerini göstermek isteyeceklerdir" sözleriyle devam etti.
İç sahadaki karşılaşma öncesi taraftarlarına da seslenen Avcı, "Trabzonspor'un müthiş taraftarına çok ihtiyacımız var. Bize destek olmalarını istiyoruz. Hala yarışın içerisindeyiz. Türkiye'de, Avrupa'da Türkiye Kupası'nda varız" dedi.
TREZEGUET'NİN AÇIKLAMALARI
Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet ise, "Trabzonspor inşallah yine şampiyon olacak. Taraftarlarımızı bir kez daha mutlu etmeye çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.
"Herkesin desteğiyle kendimi daha iyi hissediyorum. Ben kendim için değil, takım için çalışıyorum" diyen başarılı kanat oyuncusu, gol sevinciyle ilgili gelen soruya, "Buraya gelmeden önce de yaptığım bir gol sevinciydi bu. İfade etmeye çalıştığım şey, futboldan çok anlamayanların futbol hakkında yorum yapmaması gerektiği ile alakalı" şeklinde cevap verdi.
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