Gaziantep FK, galibiyet hasretini 4 golle sonlandırdı!

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Gaziantep FK, Corendon Airlines Park'taki maçı 4-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada konuk ekip Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 76. dakikalarda Muhammed Bayo, 65. dakikada Kacper Kozlowski ve 82. dakikada Drissa Camara attı.
Antalyaspor'un tek golünü 90+3. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.
Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 33 puana yükseldi. Antalyaspor, 24 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.