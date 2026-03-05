Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Bu sonuç havayı değiştirecektir'

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının son maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Anthoy Musaba, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene ve Archie Brown kaydetti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, 90 dakikayı ve Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi.

"BU SONUÇ HAVAYI DEĞİŞTİRECEKTİR"

Mert Aydın: Kerem’in performansının altını ne kadar çizsek azdır. Doğru yerde oynamaya başladıktan sonra o Portekiz’i kendisine hayran bıraktıran oyuncu geri geldi. Bu maçta asist hat-trick’i bile yapabilirdi. Asensio’nun yokluğunda takımın yaratıcı gücü oldu. Brown sakatlık dönüşü çok iyi bir oyun ortaya koydu. Attı, attırdı. Kupada yoluna devam ediyor Fenerbahçe. Ama en önemlisi moral bozucu sonuçların ardından Gaziantep gibi zorlu deplasmanda alınan farklı galibiyet havayı değiştirecektir. (Milliyet)

"RACON KESTİLER"

Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe kupada yoluna devam ediyor. İki takım için de bıçak sırtı olan maçı, rakibini neredeyse kalesine hiç getirmeden kazandı, raconunu kesti. Eksikler çoktu. Sakatlar bir tarafa, Tedesco da İstanbul'da kalanlar arasındaydı. Ligin sorumluluğu omuzlarındayken, "Kupa molası alalım" da diyebilirlerdi ama "Büyük takım" refleksi ağır bastı. Maçı istediler, uğraştılar, önde baskı yaptılar, topun arkasına da geçtiler. Taktik disiplin veya maç konsantrasyonu ile ilgili problem yaşamadılar. (Sabah)

"İYİLEŞME EMARELERİ"

Serkan Akcan: Kerem Aktürkoğlu, topu önüne her istediğinde Sidiki Cherif koşu gösterdi. Bu genç santrfor için önemli bir gelişim göstergesi. Gaziantep’e karşı bu koşuları her gösterdiğinde belki başarılı olamadı ama fizik kalitesini kullanma şekli, oyun tarzı ve attığı goldeki bitiricilik detayları Tedesco için ufuk açıcıydı. Ligde iki haftadır işler Fenerbahçe’nin istediği gibi ilerlemiyor ama Türkiye Kupası’nın bu mevsimde oluşan türbülanslara olumlu yansımaları hep olmuştur. Sanırım Tedesco ve futbolcuları için de Gaziantep deplasmanında alınan bu galibiyet iyileştirici bir etki yaratacağa benziyor. (Fanatik)

"ARTIK HATA LÜKSÜ YOK"

Tunç Kayacı: Bence önemli bir artı ama hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe’nin bundan sonra lig bitimine kadar puan kaybına tahammülü olmadığını düşünürsek her maçı final niteliğinde olacak. İkinci yarıda Sidiki Cherif ile gelen 2. gol, Sarı-Lacivertliler'i iyice rahatlattı. Tabii ki bu golde aslan payını Kerem Aktürkoğlu’na yazmak lazım. Tecrübeli forvet nefis asistiyle al da at dedi genç golcüye. Özetle Fenerbahçe, maç öncesi ligdeki puan kayıpları nedeniyle moralsiz geldiği Antep’ten hem moralli hem hem de galibiyetle dönüp kupada yola devam dedi. (Fanatik)