Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep FK, Kayseri'de derin nefes aldı!

Gaziantep FK, Kayseri'de derin nefes aldı!

22.11.2025 16:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Gaziantep FK, Kayseri'de derin nefes aldı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekipi Gaziantep FK, 3-0'lık skorla kazandı.

Gaziantep FK, 39. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ile öne geçti. Mücadelenin 45. dakikasında ise Mohamed Bayo'nun attığı golle deplasman ekibi ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Mohamed Bayo bir kez daha sahneye çıkarak farkı üçe çıkardı.

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 22'ye yükseltti. Kayserispor, 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Gaziantep FK, Eyüpspor'u konuk edecek. Kayserispor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #kayserispor #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Gaziantep FK Türkiye Kupası'nda turladı: İlk yarıda fişi çekti!
Gaziantep FK Türkiye Kupası'nda turladı: İlk yarıda fişi çekti! Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nın 3. turunda kendi sahasında ağırladığı Karabük İdmanyurdu Spor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura ismini yazdıran ekip oldu.
4 gollü Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçında kazanan yok!
4 gollü Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçında kazanan yok! Süper Lig'de Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fenerbahçe evrim geçirmiş'
Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fenerbahçe evrim geçirmiş' Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi kaleme aldı.