Gaziantep FK, Kayseri'de derin nefes aldı!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekipi Gaziantep FK, 3-0'lık skorla kazandı.
Gaziantep FK, 39. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ile öne geçti. Mücadelenin 45. dakikasında ise Mohamed Bayo'nun attığı golle deplasman ekibi ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 64. dakikasında Mohamed Bayo bir kez daha sahneye çıkarak farkı üçe çıkardı.
Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 22'ye yükseltti. Kayserispor, 9 puanda kaldı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Gaziantep FK, Eyüpspor'u konuk edecek. Kayserispor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.