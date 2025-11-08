4 gollü Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçında kazanan yok!

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

Gaziantep FK, 2. dakikada Muhammed Bayo ile 1-0 öne geçti. Rizespor, bu gole 29. dakikada Ali Sowe ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Rizespor, 59. dakikada 2-1 öne geçti. Bu dakikada Emrecan Bulut'un vuruşu Rodrigues'e çarptı ve ağlara gitti. Bu gol, Rodrigues'e (Kendi kalesine) yazıldı.

Gaziantep FK, 71. dakikada Deian Sorescu ile penaltıdan yararlanamadı. Sorescu, penaltıda direğe takıldı.

Ev sahibi Gaziantep'te kendi kalesine gol atan Kevin Rodrigues, 74. dakikada ise rakip ağları buldu. Rodrigues, bu dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 19, Rizespor 14 puana yükseldi.

Gaziantep FK, milli aranın ardından Kayserispor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.