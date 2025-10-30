Gaziantep FK Türkiye Kupası'nda turladı: İlk yarıda fişi çekti!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Gaziantep FK ile 3. Lig ekibi Karabük İdmanyurdu Spor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gaziantep FK, 2-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, dakika 3'te Enver Kulasin ile dakika 25'te Juninho Bacuna kaydetti.
Gaziantep FK bu sonuçla adını 4. tura yazdırırken, Karabük İdmanyurdu Spor ise kupaya veda etti.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Asen Albayrak, Seyfettin Ünal, Esra Arıkboğa
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Semih Güler (Dk 74 Samet Kalkan), Sorescu (Dk 65 Ali Osman Kalın), Nazım Sangare, (Dk 65 Arda Kızıldağ) Ndiaye, Nizet, Ogün Özçiçek, Bacuna, Boateng (80 Berat İpek), Kulasin, Yusuf Kabadayı (74 Kuzey Ege Bulgulu)
Karabük İdmanyurdu Spor: Melih Ataş, Göksu Mutlu, Kağan Köroğlu, Arda Belen, Mert Özyıldırım (Dk 61 Mustafa Yorulmaz), Seyit Ali Kahya (Dk 46 Kaan Erdoğan), Eray Uysal (71 Ahmet Türkyılmaz), Ahmet Sezer, Muhammed Semih Kocatürk (Dk 46 Yunus Emre Alagöz), Ege Okka, Berkcan Cengiz (Dk 61 Tugay Keleş)
Goller: Dk. 3 Kulasin ve 25 Bacuna (Gaziantep FK)
Kartlar: Dk. 64 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Dk. 15 Seyit Ali Kahya ve Dk. 87 Mustafa Yorulmaz (Karabük İdman Yurdu)