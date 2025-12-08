Orkun Kökçü'den özeleştiri: 'Böyle maçları kazanamazsan...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025 22:53:00
Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta milli oyuncu Orkun Kökçü maçın ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ardından konuşan yıldız orta saha, "Açıkçası en önemlisi bizim için galibiyet almak. Baskılı oynadık ama 3 puan alamadığımızda bu hiçbir şey ifade etmiyor. Mutlu değiliz. Geliştirmemiz gereken çok şey var, farkındayız" dedi.

"BU MAÇLARI KAZANAMAZSAN..."

Takımın istikrarsızlığına da dikkat çeken milli yıldız, "Her hafta aynısını diyoruz ama daha iyi günler görmek istiyoruz. Çalışıyoruz ama ne yazık ki çıkmıyor! Galibiyet serisi yakalayamıyoruz, bu çok üzücü! Yolumuza devam etmeliyiz. Söyleyecek fazla bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

Galibiyet serisinin olmamasının baskı oluşturup oluşturmadığı sorulan Kökçü, büyük takım sorumluluğunu hatırlatarak şu yanıtı verdi:

"Her hafta konuşuyoruz bunu. Büyük takım olduğunuzda her maçı kazanmanız gerekiyor. Hiç kimseyi küçümsemeden söylüyorum, bu maçları kazanmamız gerekiyor. Yoksa lige tutunamazsın."

"BİZİM İÇİN DE ZOR"

Rakiplerin gücüne de değinen kaptan, "Rakiplerimiz de çok güçlü. Bizim için de zor. Farkındayız. Hep birlikte devam ederek, daha iyi günler görmek istiyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

