Gaziantep FK maçına devam edememişti: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması!
Beşiktaş, Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Rachid Ghezzal’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 31, 2023
Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem… pic.twitter.com/7uVN7Zf3OM
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