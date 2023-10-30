Beşiktaş'ta kritik seçim öncesi... Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması!
Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ maçın ardından konuştu. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olma ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Kocadağ, "Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa onu yapacağım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçı sonrası başkanlık seçimi ve şampiyonluk şansıyla ilgili açıklamada bulundu.
Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Beşiktaş camiası 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalması gereken unsurları var. Bu camianın ayağa kalkması için elimden geleni yapacam. Kapalı kapılar ardından lobi yapmaya çalışan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışan hepsinden bu camia olarak hesap soracağız. Biz, arkadaşlarımızla bereber ne gerekiyorsa yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz" dedi.
ADAYLIK SORUSUNA YANIT
"Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna Kocadağ, "Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışan, şampiyonluğu iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Bugün bile, Beşiktaş 10 puan gerideyken hakemlerin yaptığı ortada. Elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk yarışıyla ilgili ise, "Bu fark neden kapanmasın? 11 puan da kapanır, 15 puan da. Yeterki Beşiktaş'ın lobisi tekrar harekete geçsin Beşiktaş'ın önündeki engelleri kaldırma noktasında biz camia olarak bir araya gelelim" açıklamasını yaptı.
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