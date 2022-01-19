Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı yine ertelendi

19 Ocak 2022 Çarşamba, 14:45

Süper Lig’de, 18 Ocak’ta yoğun kar yağışı sebebiyle yarıda kalan ve 19 Ocak saat 17.00’de oynanması planlanan Gaziantep – Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

TFF, yaptığı açıklamada, “Süper Lig'in 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi” ifadelerini kullandı.



Müsabakanın kaldığı dakika ve şartlarda daha sonradan ilan edilecek bir tarihte oynanacağını belirten TFF, ayrıca 21 Ocak cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının 22 Ocak cumartesi günü saat 13.30'a alındığını bildirdi.

