Son dakika | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar nedeniyle ertelendi
Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftada Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk devresi 0-0 sona eren maçın ikinci devresi için hakemler ve oyuncular sahaya gelirken, yoğun kar yağışı başladı.
Hakem Ümit Öztürk ve yardımcıları sahada inceleme yaptıktan ve futbolcular ile konuştuktan sonra soyunma odasına gitti.
Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre müsabaka, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Karşılaşmanın 19 Ocak Çarşamba günü 17.00'de kaldığı yerden devam edeceği aktarıldı.
Öte yandan karşılaşmanın oynanmasını isteyen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakem Ümit Öztürk'e itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.
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