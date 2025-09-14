Kayserispor ve Göztepe puanları bölüştü!

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Kayserispor, Göztepe ile karşı karşıya geldi.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı
Kayserispor'un golünü 60. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.
Göztepe'ye beraberliği getiren golü 85. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından, 1 maçı eksik olan Kayserispor, puanını 3 yaptı. Göztepe ise puanını 9'a çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Kayserispor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe, Beşiktaş'ı ağırlayacak.