Kayserispor ve Göztepe puanları bölüştü!

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Kayserispor, Göztepe ile karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı

Kayserispor'un golünü 60. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

Göztepe'ye beraberliği getiren golü 85. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından, 1 maçı eksik olan Kayserispor, puanını 3 yaptı. Göztepe ise puanını 9'a çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Kayserispor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe, Beşiktaş'ı ağırlayacak.