Gaziantep FK, sol bek oyuncusu Matej Hanousek'i kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Sparta Prag'da oynayan Çek asıllı sol bek oyuncusu Matej Hanousek'i kiraladıklarını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, sol bek oyuncusu Matej Hanousek'i kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Çek asıllı futbolcu Matej Hanousek'in son olarak Sparta Prag'da oynadığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübü ile oyuncunun 2022-2023 sezonunda kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Başarılı sol bek oyuncusuna kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Sol bek mevkisinde de forma giyen ve istikrarının yanı sıra hücum gücüyle adından söz ettirmeyi başaran Hanousek, kariyerinde Jablonec, Sparta Prag ve Wisla Krakow formalarını giydi. Kariyerinde 261 resmi müsabakaya çıkan başarılı sol bek, 3 gol atıp 17 kez de asist yapma başarısı gösterdi" ifadeleri kullanıldı.
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