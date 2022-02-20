Gaziantep FK teknik direktörü oyundan yakındı

20 Şubat 2022 Pazar, 17:47

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, bazı durumlardan hoşnut olmadığını ifade ederek istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.



Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının iç sahadaki iyi gidişatının bu maçla bozulduğunu belirtti.

İlk yarıda öne geçme fırsatı yakaladıklarını ancak bunu gole çeviremediklerini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Haftalardır evimizde maç kaybetmiyorduk. İyi gidişatımız vardı. Bu mağlubiyetle bu, bozulmuş oldu. Aslında maça baktığımızda iyi ve baskılı başladık. Pozisyon da yakaladık ama duran toptan basit yediğimiz bir gol oldu. Adam paylaşımını arkadaşlarımız iyi yapamayınca sahada rakip 1-0 öne geçti."

"BAZI DURUMLARDAN HİÇ HOŞNUT DEĞİLİM"



Futbolcularının ikinci yarıda oynadığı oyundan memnun olmadığını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:



"İkinci yarıda nedense konsantrasyonu kaybettik. Nitekim futbol konsantrasyon oyunu ve bunu kaybettiğiniz zaman istediklerinizi yapamazsınız. İlk penaltıdan sonra bir türlü oyunun içine giremedik. Maç biraz tenis maçına döndü. Git gel çok fazla oldu. Rakip üçüncü golü bulduktan sonra şansınız daha da aşağı düşüyor. Diğer taraftan her oyuncu ilk 11'de oynamak ister. İlk 11'de oynadığı zaman moraliniz farklı, sonradan oyuna girdiğiniz zaman moraliniz farklı oluyor. Uzun zamandır bazı arkadaşlarımız ilk 11'de forma giyemese de yine de oyuna girdikten sonra her şeyini vermek zorunda. Zaten gereken cümleleri arkadaşlarımıza soyunma odasında söyledim. Bazı durumlardan hiç hoşnut değilim, onları zaten içimizde konuşacağız."