Gaziantep FK bu sezon evinde ilk kez yenildi
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenilgi yaşadı.
Süper Lig'de üçüncü sezonunu yaşayan Gaziantep ekibi ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak 35 puan topladı.
İç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çeken kırmızı-siyahlılar, Adana Demirspor maçından önceki 11 maçı kaybetmemişti.
Söz konusu maçtan 3-0 yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle seyircisi önünde ilk kez mağlup oldu.
İLK DEFA EVİNDE 3 GOL YEDİ
Ligde iç sahada en çok gol atan takım olmayı başaran kırmızı-siyahlı ekip, Adana Demirspor maçında ilk defa iç sahada kalesinde 3 gol yedi.
Sahasında oynadığı maçlarda sadece Beşiktaş'a gol atamayan Gaziantep FK, rakip fileleri 26 kez havalandırmıştı.
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