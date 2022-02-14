Fenerbahçe Beko, Gaziantep'te kazandı! Gaziantep 70-86 Fenerbahçe Beko

14 Şubat 2022 Pazartesi, 09:04

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Gaziantep Basketbol’a konuk oldu. Mücadeleyi 16 sayı farkla 70-86 kazanan Fenerbahçe, ligdeki 17. galibiyetine imza attı ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre ile Melih Mahmutoğlu kaydettikleri 15’er sayıyla en skorer isimler oldular. Marko Guduric 14, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar da 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan maça Fenerbahçe Beko; Ahmet Düverioğlu, Dyshawn Pierre, Pierria Henry, Achille Polonara, Melih Mahmutoğlu beşiyle başladı.

Karşılaşmanın dengeli geçen ilk periyodu 17-17 eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi ekibin hücumda iyi başladığı ikinci periyotta 27-19 geri düşen Fenerbahçe periyodun son 5 dakikasında farkı eritti ve soyunma odasına 39-36 geride gitti. Televizyon molasının 51-49’luk skorla geçildiği üçüncü periyodun son bölümünde 5 sayı farkla öne geçen Fenerbahçe Beko, rakibine mola aldırdı: 51-56. Kalan bölümde farkı açan Djordjevic’in öğrencileri, final periyoduna 13 sayı farkla 51-64 önde girdi. Karşılaşmanın dördüncü periyodunun ilk dakikalarında iki takım başa baş bir oyun sergilese de son bölümde etkili hücumlarla farkı açan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 70-86 galip ayrıldı.



