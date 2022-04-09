Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK, lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Hava muhalefeti nedeniyle cumartesi gününe ertelenen maç saat 20.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 10:20
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
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Gaziantep FK ile Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü oynanması gereken karşılaşma bordo-mavililerin yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gelememesinin ardından 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.

Zorlu mücadele Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

Kırmızı-siyahlılar zorlu mücadelede lideri konuk edecek. En yakın rakibi Konyaspor 'a 13 puan fark atarak zirvede yer alan ancak iki haftadır kazanamayan bordo-mavililer Gaziantep deplasmanında mutlak galibiyet hedefliyor.

Süper Lig'deki son 8 maçında sadece Galatasaray'ı deviren Gaziantep FK'da ise işler pek iyi gitmiyor. Ateş hattının iki basamak üzerinde yer alan kırmızı-siyahlılar her ne kadar aşağıdaki rakipleriyle puan farkı olsa da yine de Trabzonspor'dan puan ya da puanlar alarak son haftalarda stres yaşamak istemiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Ertuğrul, Kitsiou, Doğan, Furkan, Maxim, Sagal, Muhammed, Figueiredo.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswill, Dorukhan, Hamsik, Visca, Nwakaeme, Cornelius. 


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