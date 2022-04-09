Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

09 Nisan 2022 Cumartesi, 10:20

Gaziantep FK ile Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü oynanması gereken karşılaşma bordo-mavililerin yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gelememesinin ardından 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.

Zorlu mücadele Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

Kırmızı-siyahlılar zorlu mücadelede lideri konuk edecek. En yakın rakibi Konyaspor 'a 13 puan fark atarak zirvede yer alan ancak iki haftadır kazanamayan bordo-mavililer Gaziantep deplasmanında mutlak galibiyet hedefliyor.

Süper Lig'deki son 8 maçında sadece Galatasaray'ı deviren Gaziantep FK'da ise işler pek iyi gitmiyor. Ateş hattının iki basamak üzerinde yer alan kırmızı-siyahlılar her ne kadar aşağıdaki rakipleriyle puan farkı olsa da yine de Trabzonspor'dan puan ya da puanlar alarak son haftalarda stres yaşamak istemiyor.



MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Ertuğrul, Kitsiou, Doğan, Furkan, Maxim, Sagal, Muhammed, Figueiredo.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswill, Dorukhan, Hamsik, Visca, Nwakaeme, Cornelius.