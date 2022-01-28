Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat'ta oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, kar yağışı sebebiyle yarıda kalan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının 23 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'da kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasından ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 18 Ocak Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının 23 Şubat Çarşamba günü oynanacağı bildirildi.
Müsabakaya kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de devam edileceği aktarıldı.
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