Galatasaray, hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu
Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçı oynadı. Nef Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, 6-2 mağlup oldu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, milli arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray, karşılaşmadan 6-2 mağlup ayrıldı.
OKWUCHUKWU EZEH'TEN HAT-TRICK
Galatasaray 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh 20', 28' ve 50. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. 59'da Onat Kutay Kurt ile bir gol daha bulan İstanbul ekibi skoru 4-1'e getirdi.
66. dakikada Ömer Bayram'ın golü farkı 2'e indirdi. Ancak 78' Tayfun Aydoğan ve 83' Jurgen Bardhi ile goller bulan konuk ekip skoru 2-6 yaptı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 yenildi.
Galatasaray, 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
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