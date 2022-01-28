Galatasaray, hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 mağlup oldu

28 Ocak 2022 Cuma, 14:57

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, milli arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray, karşılaşmadan 6-2 mağlup ayrıldı.

OKWUCHUKWU EZEH'TEN HAT-TRICK

Galatasaray 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Tuzlaspor'da Okwuchukwu Ezeh 20', 28' ve 50. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. 59'da Onat Kutay Kurt ile bir gol daha bulan İstanbul ekibi skoru 4-1'e getirdi.

66. dakikada Ömer Bayram'ın golü farkı 2'e indirdi. Ancak 78' Tayfun Aydoğan ve 83' Jurgen Bardhi ile goller bulan konuk ekip skoru 2-6 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 yenildi.

Galatasaray, 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.