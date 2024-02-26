Gaziantep FK'dan Sumudica kararı!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile ilgili kararlarını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün gündeme ilişkin bazı konuları görüşmek üzere toplandığı belirtildi.
Açıklamada şunlara yer verildi:
"Yönetim kurulumuz, uzun süreli görüşmelerin ardından teknik direktörümüz Marius Sumudica ile de bir araya gelerek takımımızın son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün bu zorlu günleri birlik beraberlik içerisinde atlatacağına dair görüş birliğine varılmıştır."
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