Gaziantep FK'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı
Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve ligde oynadığı son 15 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.
2021-2022 sezonu başında Gaziantep FK'nın başına geçen Erol Bulut, takımıyla 57 Süper Lig maçına çıkarak 16 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 de mağlubiyet yaşadı.
Erol Bulut, Gaziantep ekibiyle Türkiye Kupası'nda ise toplam 8 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşadı.
TEŞEKKÜRLERİMİZLE | EROL BULUT— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 27, 2023
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