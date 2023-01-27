Gaziantep FK'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:02

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 17:02

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve ligde oynadığı son 15 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.

2021-2022 sezonu başında Gaziantep FK'nın başına geçen Erol Bulut, takımıyla 57 Süper Lig maçına çıkarak 16 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 de mağlubiyet yaşadı.

Erol Bulut, Gaziantep ekibiyle Türkiye Kupası'nda ise toplam 8 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşadı.