Gaziantep FK'de olağanüstü genel kurul kararı alındı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, olağanüstü kongre kararı aldı.
Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de olağanüstü genel kurul kararı alındığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurulun 15 Aralık'ta yapılacağı aktarıldı.
Açıklamada, "Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 22 Aralık'ta dernek merkezinde bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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