Gaziantep FK'den hakem tepkisi: 'Biz susuyoruz...'

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Gaziantep FK, maçın ardından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

Gaziantep FK'den hakem tepkisi: 'Biz susuyoruz...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 16:16

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Gaziantep FK, hakeme yönelik tepkili paylaşımlarda bulundu.

FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALILAR

Başakşehir maçında kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan, gelecek hafta konuk edecekleri Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında olamayacak.

Öte yandan yine Başakşehir maçında sarı kart gören David Okereke ve kırmızı kart gören Kacper Kozlowski de cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK'DEN MAÇ SONU PAYLAŞIMLAR

Maç sonu sosyal medya hesabından 2 paylaşımda bulunan Gaziantep FK, "BİZ SUSUYORUZ; YORUM SİZİN" ve Zorbay Küçük'ün fotoğrafı ile "zorbay KÜÇÜK" paylaşımlarında bulundu.


Etiketler: #Başakşehir #gaziantep fk #Zorbay Küçük

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