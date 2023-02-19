Gaziantep FK'li futbolcu Papy Djilobodji'nin yeni adresi belli oldu
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Senegalli futbolcu Papy Djilobodji'yi Gaziantep FK'den transfer etti.
Kasımpaşa, sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübü'nün 34 yaşındaki savunma oyuncusu Papy Djilobodji'yi kadrosuna kattı.
Papy Djilobodji
21 MAÇTA FORMA GİYDİ
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Papy Djilobodji ile sözleşme imzalamıştır" denildi.
Senegalli futbolcu bu sezon Gaziantep FK forması giydiği 21 resmi karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti.
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