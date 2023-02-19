Gaziantep FK'li futbolcu Papy Djilobodji'nin yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Senegalli futbolcu Papy Djilobodji'yi Gaziantep FK'den transfer etti.

AA
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 18:04
Gaziantep FK'li futbolcu Papy Djilobodji'nin yeni adresi belli oldu
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Kasımpaşa, sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübü'nün 34 yaşındaki savunma oyuncusu Papy Djilobodji'yi kadrosuna kattı.

Papy Djilobodji

21 MAÇTA FORMA GİYDİ

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Papy Djilobodji ile sözleşme imzalamıştır" denildi.

Senegalli futbolcu bu sezon Gaziantep FK forması giydiği 21 resmi karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti.


Papy Djilobodji kasımpaşa gaziantep fk

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