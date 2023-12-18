Orkun Kökçü asist yaptı: Benfica, Braga deplasmanında güldü!
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Braga'yı 1-0 yendi.
Portekiz Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Benfica deplasmanda konuk olduğu Braga'yı 1-0 mağlup etti.
Benfica'ya galibiyeti getiren golü Orkun Kökçü'nün asistinde 3. dakikada Casper Tengstedt kaydetti.
MİLLİ FUTBOLCULAR FORMA GİYDİ
Braga'da Serdar Saatçı ilk 11'de başladığı karşılaşmada 55. dakikada oyundan çıkarken, Orkun Kökçü ise 90. dakika sahada kaldı.
Benfica bu galibiyetle puanını 33'e yükseltirken, Braga ise 29 puanda kaldı.
Benfica bir sonraki karşılaşmasında sahasında Famalicao'yu ağırlarken, Braga deplasmanda Casa Pia'ya konuk olacak.
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