Geçen sene futbolu bırakan Mario Gomez'in yeni işi belli oldu
Beşiktaş'ta gol krallığı ve şampiyonluk yaşayan Alman golcü Mario Gomez, Red Bull organizasyonu içerisinde yöneticilik yapmaya başlayacak.
Beşiktaş'ta gol krallığı ve şampiyonluk yaşayan Alman golcü Mario Gomez, futbolu bırakması ile birlikte Red Bull organizasyonu içerisinde yöneticilik yapmaya başlayacak.
36 yaşındaki Mario Gomez, geçen yıl futbola veda ederken yaptığı açıklamada, "Teknik direktör olmayı düşünmüyorum ama futboldan da kopmam mümkün değil çünkü 25 yıldır yaptığım tek iş bu" açıklamasını yapmıştı.
Skysports'un aktardığı habere göre Mario Gomez'in Red Bull Genel Müdürü Oliver Mintzlaff ile görüşmelerde bulunduğu ve Red Bull organizasyonu içerisinde futbol yöneticiliği görevine getirileceği belirtildi. Haberin devamında ise Mario Gomez'in Brezilya Ligi'nde mücadele eden Red Bull Bragantino'da çok yakında göreve başlayacağı belirtildi.
Red Bull'un futbol organizasyonlarının içinde Salzburg, Leipzig, New York, Bragantino, Gana takımları bulunuyor.
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