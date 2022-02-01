Gedson Fernandes'in transfer görüşmelerinde yeni gelişme

01 Şubat 2022 Salı, 22:20

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın ilgilendiği Gedson Fernandes konusunda yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

Ajansspor'un aktardığına göre, Portekizli futbolcunun menajeri olarak belirtilen Ahmet Bulut, bir açıklama yaparak transferin zora girdiğini söyledi.

Haberde, Galatasaray ile Portekiz Ligi kulübü Benfica arasındaki görüşmelere değindiği ifade edilen Bulut'un, "Galatasaray ve Benfica'nın Gedson için yaptığı görüşmeler durdu. Transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz. Yarın Gedson'un durumu netleşecek" dediği ileri sürüldü.

Öte yandan Benfica Teknik Direktörü Verissimo'nun takımdaki oyuncular hakkında serzenişte bulunduğu, "Hala geleceği belirsiz olan iki oyuncumuz var; Gedson Fernandes ve Ferro. Bir an önce bu belirsizliğin çözülmesi gerekiyor. 22-23 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Portekizli oyuncu bu sezon 4 karşılaşmada forma giyerken 107 dakika sahada kaldı. Fernandes skora etki edemedi.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'da kiralık forma giyen Gedson Fernandes 18 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atarken 3 asist yaptı.