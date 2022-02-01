Gedson Fernandes'in transfer görüşmelerinde yeni gelişme
Galatasaray Kulübü'nün ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in menajeri Ahmet Bulut'un açıklama yaptığı iddia edildi.
Ara transfer döneminde kadrosunu
güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın ilgilendiği Gedson Fernandes konusunda yeni
bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.
Ajansspor'un aktardığına göre, Portekizli
futbolcunun menajeri olarak belirtilen Ahmet Bulut, bir açıklama yaparak
transferin zora girdiğini söyledi.
Haberde, Galatasaray ile Portekiz Ligi kulübü
Benfica arasındaki görüşmelere değindiği ifade edilen Bulut'un, "Galatasaray
ve Benfica'nın Gedson için yaptığı görüşmeler durdu. Transfer gerçekleşmeyecek
gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz. Yarın Gedson'un durumu
netleşecek" dediği ileri sürüldü.
Öte yandan Benfica Teknik Direktörü Verissimo'nun
takımdaki oyuncular hakkında serzenişte bulunduğu, "Hala
geleceği belirsiz olan iki oyuncumuz var; Gedson Fernandes ve Ferro. Bir an
önce bu belirsizliğin çözülmesi gerekiyor. 22-23 kişilik bir kadro ile
çalışıyoruz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Portekizli oyuncu bu sezon 4 karşılaşmada
forma giyerken 107 dakika sahada kaldı. Fernandes skora etki edemedi.
Geçen sezon devre arasında Galatasaray'da
kiralık forma giyen Gedson Fernandes 18 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atarken 3
asist yaptı.
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