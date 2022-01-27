Gedson Fernandes'ten Galatasaray tişörtlü paylaşım
Galatasaray'ın transferi için Benfica ile görüşme halinde olduğu Gedson Fernandes'ten sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan ve oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Gedson Fernandes için yaz transfer döneminde Benfica ile görüşen Galatasaray yönetimi, Portekiz temsilcisini ikna edememişti. Beşiktaş da Gedson Fernandes için devreye girmiş fakat başarısız olmuştu.
Ocak transfer döneminde Benfica ile yeniden görüşmelere başlayan Galatasaray 1.5 yıl kiralama konusunda Portekiz ekibiyle anlaşma sağlarken satın alma opsiyonunun zorunlu olması talebiyle karşılaştı. İki kulübün satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Bu gelişmelerin üzerine Gedson Fernandes'ten Galatasaray paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı. Portekizli futbolcu üzerinde Galatasaray tişörtüyle Instagram'dan paylaşımda bulundu. Fernandes, kısa süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.
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