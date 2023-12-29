Geert Wilders'dan Süper Kupa paylaşımı: 'Atatürk 10-0 Suudi Arabistan'

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 23:49
Geert Wilders'dan Süper Kupa paylaşımı: 'Atatürk 10-0 Suudi Arabistan'
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Suudi yetkililer, Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına ve Atatürk tişörtlerine izin vermediler.

Kararın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmaya çıkmama kararı aldı. İki takım arasında oynanacak mücadele iptal edildi. 

Karşılaşmanın iptal edilmesinin ardından bir tepki de Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'dan geldi. 

Wilders yaptığı açıklamada, "Atatürk 10-0 Suudi Arabistan" paylaşımı yaptı.

 


Geert Wilders fenerbahçe galatasaray

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