Ünlü oyuncudan iptal edilen Süper Kupa maçına tepki!

Galatasaray taraftarı olmasıyla bilinen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar iptal edilen Süper Kupa karşılaşması için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 23:41
Ünlü oyuncudan iptal edilen Süper Kupa maçına tepki!
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı, Arabistan yetikililerinin Atatürk posterlerini ve pankartlarını yasaklaması sonrası iptal edildi.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, iptal edilen Süper Kupa karşılaşmasına tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

Şahan Gökbakar sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kulüplerin açıklamasını az bulanlar, beğenmeyenler olmuş,  Arkadaşlar orası Arabistan! Tatlı dille, sakin sakin. Şu uçaklar bir kalksın da hayırlısıyla, gelince yaparlar ne yapilacaksa..."

 


Süper Kupa fenerbahçe galatasaray Şahan Gökbakar

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