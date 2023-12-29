Süper Kupa skandalı dünya basınında! 'Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı'

Yayınlanma: 29.12.2023 - 23:10

Güncelleme: 29.12.2023 - 23:10

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanması planlanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finalinin iptal edilmesi dünya basınına da yansıdı.

İngiltere merkezli The Sun gazetesi haberi, "Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali 'takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi" başlığıyla yayımladı. Haberde Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği belirtilirken, oyuncuların anlaşmazlık nedeniyle otellerinden çıkmadıkları da eklendi.

Reuters ise Riyad'daki Süper Kupa finalinin tartışmalar nedeniyle iptal edildiğini yazdı. Krizin İstiklal Marşı'nın okunmasının ve Atatürk pankartlarının reddedilmesi nedeniyle çıktığı belirtilen haberde, Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin, 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından son dönemde onarılmaya çalışıldığı hatırlatıldı.

"PANKARTLAR YASAKLANDI"

Daily Mail ise haberi, "Suudi Arabistan Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı" başlığıyla paylaştı. Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuların otellerinden çıkmayı reddettiği ancak taraftarların stadyumda kaldığı belirtildi. Maçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümüne denk geldiğinin vurgulandığı haberde, Suudi yetkililerle anlaşılamadığı aktarıldı.

Mirror gazetesi, haberinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk'ü anmasına izin verilmediği belirtildi. Haberde, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Suudi yetkililer arasında yapılan anlaşmanın ardından maç Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumunda oynanacaktı. Ancak maçın başlamasına saatler kala Suudiler, iki tarafın da ısınma hareketleri sırasında modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerini yasakladı" ifadeleri kullanıldı.