Gelecek sezon hangi takımda oynayacak? Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri yanıtladı!

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Hakan Çalhanoğlu cephesinden iddialara yanıt geldi.

Milli futbolcunun menajeri, Hakan'ın geleceğiyle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:

"Birçok telefon görüşmesi, konuşma oluyor. Çok fazla gazete haberi çıkıyor, özellikle dijital medyada. Bunlar olabilir ancak bu tür süreçler karar vericiler arasında düzgün bir iletişimle ilerlemeli."

"GELECEK SEZON INTER'DE"

“Hiçbir şekilde bir takımla bir görüşme ya da pazarlık yapılmadı. Fenerbahçe'yle herhangi bir görüşme gerçekleştirmedik. Galatasaray'la da aynı şekilde görüşme yapmadık. Tüm gelişmeleri ortadan kaldırmak adına söyleyebilirim ki Hakan gelecek sezon Inter forması giyecek.”

“Hakan'ın genetiğinde bütünüyle bir Türklük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam."

"GALATASARAY'IN BAŞKA PLANLARI VAR"

"Galatasaray da Fenerbahçe gibi Avrupa'da çok iyi bilinen üst düzey bir takım. Herhangi bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray'ın başka planları var."