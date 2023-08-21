Geliş tarihi belli oldu: Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i bitiriyor
Fenerbahçe, transfer listesinde bulunan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'te sona yaklaştı. Oyuncunun çarşamba günü İstanbul'a geleceği iddia edildi.
Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminde yer alan kaleci Dominik Livakovic'te mutlu sona yakın.
Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde bu transferde mutlu sona ulaşması bekleniyor.
NTV Spor'un Germanijak'tan aktardığı habere göre, sarı-lacivertliler 9+1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamaya hazırlanıyor.
Haberde tecrübeli eldivenin İstanbul'a geleceği tarih de açıklandı.
Dominik Livakovic, 23 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe için kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi beklenen yıldız kalecinin, 4+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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