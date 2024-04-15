Genç badmintonculardan 2 madalya!
Uluslararası Hırvatistan Açık Gençler Badminton Turnuvası'nda Türkiye, çift erkeklerde gümüş, karışık çiftlerde ise bronz madalya aldı.
Uluslararası Hırvatistan Açık Gençler Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, çift erkeklerde gümüş, karışık çiftlerde ise bronz madalya aldı.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Buğra Aktaş ile Mehmet Can Töremiş, Dubrovnik kentinde düzenlenen organizasyonun çift erkekler finalinde Endonezya'dan Muhammad Baqir Al Hanif-Ali Faathir Rayhan ikilisine yenildi.
Karışık çiftlerde yarışan Sinem Yıldız ile Buğra Aktaş ise Endonezya'dan Azka Fiona Zella Debita-Ali Faathir Rayhan çiftiyle karşılaştığı yarı final maçını kaybederek bronz madalya aldı.
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