Milli para badmintoncu Halime Yıldız, dünya üçüncüsü!

Yayınlanma: 24.02.2024 - 14:04

Güncelleme: 24.02.2024 - 14:04

Tayland'da düzenlenen Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Halime Yıldız, SL3 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Pattaya kentinde gerçekleşen organizasyonda milli sporcu, tek kadınlar SL3 kategorisinde grup ve eleme aşamasını başarılı bir şekilde geçti. Yarı finalde Çin'den Zuxian Xiao'ya karşılaşan Halime Yıldız, rakibine 21-10 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenildi.

Milli sporcu, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.