Milli badmintonculardan bronz madalya
Uluslararası Danimarka Gençler Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Elifnur Demir ile Zeynep Berre Ocakoğlu, çift kadınlar kategorisinde 3'üncülük elde etti.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Elifnur ile Zeynep Berre, Odense kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde, ev sahibi ülkeden Sophia Lemming-Cathrine Marie Wind ikilisiyle karşılaştı.
Mücadeleyi 21-16 ve 21-12'lik setlerle 2-0 kaybeden Elifnur ile Zeynep Berre, bronz madalyanın sahibi oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin konuştuğu çift reklam panolarında!
- ‘İlk kez bu denli…’
- Ortadoğu'da kapsamlı konuşlanma!
- Emeklilik sistemi ve maaş bağlanma oranı değişiyor
- Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
- MHP'den 'Bahçeli' açıklaması geldi
- 'Şeyh'e bağlanan milli eğitim müdürü!
- Eskişehir'de bir üniversiteli daha intihar etti!
- AFAD'dan 'Marmara' uyarısı
- 'Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz'