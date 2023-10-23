Milli badmintonculardan bronz madalya

Uluslararası Danimarka Gençler Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Elifnur Demir ile Zeynep Berre Ocakoğlu, çift kadınlar kategorisinde 3'üncülük elde etti.

AA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 07:32
Milli badmintonculardan bronz madalya
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Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Elifnur ile Zeynep Berre, Odense kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde, ev sahibi ülkeden Sophia Lemming-Cathrine Marie Wind ikilisiyle karşılaştı.

Mücadeleyi 21-16 ve 21-12'lik setlerle 2-0 kaybeden Elifnur ile Zeynep Berre, bronz madalyanın sahibi oldu.


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