Genç futbolcu Ferdi için Fenerbahçe yönetimi ve Başkan Koç harekete geçti
Fenerbahçe’de bu sezon diğer yıllara göre çıkış yapan Ferdi Kadıoğlu’nun bitecek sözleşmesi için yönetim şimdiden harekete geçti.
Başkan Ali Koç’un, “Gereken yapılacak” dediği Ferdi’ye 5 yıllık yeni sözleşme önerilecek. Kadıoğlu, 2018’de Nijmegen’den transfer edilmişti. Hollanda U21 Milli Takımı’nın kaptanlığına kadar yükselen genç yıldız, geride kalan sezonlarda Fenerbahçe’de bekleneni veremedi. Ancak bu yıl farklı bir Ferdi izler olduk. Pereira yönetiminde, hem de hiç alışık olmadığı kanat bek pozisyonlarında takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Genç yıldızın çıkışı sonrası gözler, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesine çevrildi. Son olarak altyapının prensi Ömer Faruk Beyaz’ı bonservissiz bir şekilde kaptıran yönetim, aynı sıkıntıyı Ferdi’de yaşamamak için kolları sıvadı. Ali Koç’un, “Ferdi’nin sözleşmesi konusunda gereken yapılacak” sözleriyle birlikte süreç başladı.
Mesut’la özel görüşme - Fenerbahçe’de yaşanan Mesut Özil krizine çözüm aranıyor. Ali Koç, Kasımpaşa maçı sonrasında yaptığı açıklamada Mesut’un Olympiakos karşısında hastalığı nedeniyle oynamadığının altını çizmiş ancak son hareketine değinmemişti. Yaşanan olaydan başta Koç olmak üzere yönetimin de son derece rahatsız görünüyor. Başkan Koç, Mesut Özil ile özel bir görüşme gerçekleştirecek. Daha sonra teknik direktör Pereira’nın da katılacağı üçlü bir toplantının yapılması da büyük olasılık.
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