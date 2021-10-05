Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Attila Kıyat'tan çarpıcı Emre Belözoğlu açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticilerinden Atilla Kıyat, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de göreve getirilmesi için siyasi tuzağın kurulduğunu ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 13:37
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Attila Kıyat'tan çarpıcı Emre Belözoğlu açıklaması
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Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticilerinden Atilla Kıyat, Medipol Başakşehir'de göreve başlayan Emre Belözoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.

Kıyat paylaşımında, "Emre Belözoğlu’nu takımın başına getirmek için, futbolcuların da alet edildiği, kurulan siyasi tuzakla Aykut’un istifasını sağladılar. Umarım küme düşersiniz ve futbol kurtulur" ifadelerini kullandı. 

Medipol Başakşehir kulübü, dün (04.10.2021) Emre Belözoğlu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

Kıyat, 2003'te Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Asbaşkan ve basın sözcüsü olarak görev sürdürmüştür.


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