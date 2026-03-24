Genç milliler 10 kişi kalan Cebelitarık'ı rahat geçti!

24.03.2026 19:16:00
U18 Milli Futbol Takımı, Avrupa U18 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Ligi'nde karşılaştığı Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti.

Avrupa U18 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Ligi karşılaşmasında U18 Milli Futbol TakımıCebelitarık ile karşılaştı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi genç milli takım 7-0 kazandı.

CEBELİTARIK 10 KİŞİ KALDI

U18 Milli Futbol Takımı'na galibiyeti getiren golleri; 33. ile 40. dakikalarda Thierry Karadeniz, 54. dakikada Yusuf Karademir, 56. ve 80. dakikada Hasan Ege Akdoğan, 77. dakikada Tuna Demir ve 89. dakikada Boran Eligüzel kaydetti.

Cebelitarık'ta Theo Montovio, 61. dakikada doğrudan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

