Milli takıma çağrılmıştı: Hollanda'dan Noa Lang açıklaması!

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Galatasaray'dan Noa Lang ile ilgili konuştu.

Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool karşılaşmasında reklam panoları ile bariyer arasına parmağının sıkışmasının ardından ameliyat oldu.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, sakatlığı sonrası ameliyat olan Lang'ı Norveç ve Ekvador ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet etti. Koeman'ın bu kararı şaşırtıcı olarak yorumlandı.

"ŞOK EDİCİ, KORKUTUCU"

Basın toplantısı düzenleyen ve Noa Lang'ın durumuna açıklık getiren Koeman, 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığı ve televizyonda gördüğü görüntüler için, "Bu gerçekten biraz şok edici ve korkutucuydu" dedi.

Sözlerine devam eden Koeman, Noa Lang için, "Yakında kampa gelecek ve o zaman durumunun ne olacağını göreceğiz. Noa ile birlikte durumunun nasıl gittiğine bakacağız, bu konuda kendini rahat hissedip hissetmediğini göreceğiz" diye konuştu.

Ronald Koeman, Lang'ın durumunun kontrolünün ardından 26 yaşındaki futbolcunun oynayamayacak durumda olması halinde kadroda yer almayacağını söyledi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Koeman'ın bu açıklaması sonrası Galatasaray'dan da Lang'ın sakatlığı için açıklama geldi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolcularımızdan Noa Lang'ın sağ el birinci parmakta ciddi yaralanması oldu. Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz."

11 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Galatasaray'da 11 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.