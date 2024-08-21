Genç milliler İrlanda'yı devirdi: Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi!
16 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu son maçında İrlanda'yı 61-50 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu dördüncü ve son maçında İrlanda'yı 61-50 mağlup etti.
Milli takım, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 29-23 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, sahadan 61-50 galip ayrıldı.
Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayan milliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonada diğer maçlar ise şu şekilde tamamlandı:
Romanya: 58 - Danimarka: 74
İzlanda: 66 - Büyük Britanya: 82
Portekiz: 77- Norveç: 26
Hollanda: 73 - Bulgaristan: 45
Çekya: 83 - Avusturya: 42
Litvanya: 83 - Bosna Hersek: 49
Ukrayna: 55 - Slovakya: 70
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