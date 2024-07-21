Genç milliler İzlanda'ya diş geçiremedi

Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son maçında İzlanda'ya 96-95 mağlup olarak turnuvayı 14. sırada bitirdi.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 20:17
Genç milliler İzlanda'ya diş geçiremedi
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FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son klasman maçında İzlanda'ya 96-95 yenilen Türkiye, organizasyonu 14. sırada tamamladı.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakaya milliler Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Kerem Konan, Kaan Berk Tarla ve Melih Tunca beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 38-36 üstün geçen ay-yıldızlılar, parkeden ise 96-95 mağlup ayrılarak turnuvayı 14. sırada bitirdi.


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