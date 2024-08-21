Genç milliler Porto Riko'yu geçerek Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı!
Türkiye, FIVB 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda Porto Riko'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Porto Riko ile karşılaştı.
RAKİBİ BELLİ OLDU
Ay-yıldızlı ekip, 25-18, 25-7 ve 25-18'lik setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Millliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü İtalya ile karşılaşacak.
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