Genç milliler Porto Riko'yu geçerek Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı!

Türkiye, FIVB 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:57
Genç milliler Porto Riko'yu geçerek Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı!
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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda Porto Riko'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Porto Riko ile karşılaştı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Ay-yıldızlı ekip, 25-18, 25-7 ve 25-18'lik setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Millliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü İtalya ile karşılaşacak.


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