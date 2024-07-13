Genç yüzücülerden 3 madalya
Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele eden milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen organizasyonun ilk günündeki yarışmalar sona erdi.
Emir Batur Albayrak, 17 yaş altı erkekler 7,5 kilometre yarışında 1 saat 26 dakika 9.98 saniyelik zamanıyla şampiyon oldu.
Aynı kategoride yüzen Atakan Ercan ise 1:27:00.70'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
Hikmet Sami Kopargil de 15 yaş altı erkekler 5 kilometrede 57:57.68'lik süresiyle bronz madalya aldı.
Şampiyonada yarın 19 yaş altı kadınlar ve erkeklerde 10 kilometre yarışmaları yapılacak.
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