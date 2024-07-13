Genç yüzücülerden 3 madalya

Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele eden milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:17
Genç yüzücülerden 3 madalya
Abone Ol google-news

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen organizasyonun ilk günündeki yarışmalar sona erdi.

Emir Batur Albayrak, 17 yaş altı erkekler 7,5 kilometre yarışında 1 saat 26 dakika 9.98 saniyelik zamanıyla şampiyon oldu.

Aynı kategoride yüzen Atakan Ercan ise 1:27:00.70'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Hikmet Sami Kopargil de 15 yaş altı erkekler 5 kilometrede 57:57.68'lik süresiyle bronz madalya aldı.

Şampiyonada yarın 19 yaş altı kadınlar ve erkeklerde 10 kilometre yarışmaları yapılacak.


Türkiye Yüzme Federasyonu haberleri Emir Batur Albayrak haberleri Hikmet Sami Kopargil haberleri Atakan Ercan haberleri

İlgili Haberler

Genç yüzme milli takımı, Avrupa üçüncüsü

Genç yüzme milli takımı, Avrupa üçüncüsü
Türk spor tarihinde bir ilki başardı: Selin Hürmeriç artistik yüzmede Avrupa şampiyonu!

Türk spor tarihinde bir ilki başardı: Selin Hürmeriç artistik yüzmede Avrupa şampiyonu!
Bengisu Avcı'dan Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'nda bir ilk!

Bengisu Avcı'dan Avrupa Buz Yüzme Şampiyonası'nda bir ilk!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler