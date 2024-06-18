Genç yüzme milli takımı, Avrupa üçüncüsü
Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımı, 8.01.58'lik derece ile 19+ yaş yeni Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.
Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışı finalinde Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Zehra Duru Bilgin'den oluşan milli takım, Avrupa üçüncüsü oldu.
Başkent Belgrad'da Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada, sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için de mücadele ediyor.
Şampiyonada kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışı finalinde Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Zehra Duru Bilgin'den oluşan ay-yıldızlı takım, 8.01.58'lik derece ile 19+ yaş yeni Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.
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