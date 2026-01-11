Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gençlerbirliği, Ahmet Çalık'ı andı

Gençlerbirliği, Ahmet Çalık'ı andı

11.01.2026 11:51:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Gençlerbirliği, Ahmet Çalık'ı andı

Gençlerbirliği, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı, vefatının 4. yılında andı.

Gençlerbirliği Kulübü, altyapısında yetişen Ahmet Çalık'ı, vefatının 4. yılında yayımladığı mesajla andı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Daima kalbimizde olacaksın… Kulübümüzün altyapısında yetişen en önemli isimlerden Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Milli futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

 

İlgili Konular: #Gençlerbirliği #Ahmet Çalık #anma

İlgili Haberler

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin'den 'altyapı' vurgusu!
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin'den 'altyapı' vurgusu! Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, kırmızı-siyahlı takımın kodlarına dönerek altyapıya önem vermesi gerektiğini vurguladı.
Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul tarihi açıklandı
Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul tarihi açıklandı Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul tarihi açıklandı. Kırmızı-siyahlı kulübün, 6 Aralık'taki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak seçilmişti.
Gençlerbirliği maçında sakatlık yaşamıştı: Trabzonspor, Stefan Savic'in son durumunu paylaştı
Gençlerbirliği maçında sakatlık yaşamıştı: Trabzonspor, Stefan Savic'in son durumunu paylaştı Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Stefan Savic için açıklama yaptı. Bordo mavililer, tecrübeli oyuncunun sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiğini duyurdu.